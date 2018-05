James Browni vägivaldne ajalugu rikub tema muusikalist pärandit

Nii tabav kui see ka poleks, tundub tiitel «soulmuusika ristisa» James Browni puhul peaaegu küündimatuna. Tõepoolest on mõned kõigi aegade parimad ja innovatiivseimad soulilood tema tehtud, kuid ta inspireeris ka ka lugematuid teisi suurkujusid, kelle hulgas olid The Beatles, The Rolling Stones, Michael Jackson ja Prince. Aitas luua funk'i, andis nägemuse hiphopist ning muutus mustanahalise Ameerika innustajaks ja ikooniks.

Tema tuntumate laulude hulka kuuluvad «I Got You (I Feel Good)» ja «Papa's Got a Brand New Bag», mis olid kaks R&B edetabeli esikohalugu.

Unikaalse häälega laulja on enda pärandile jätnud pleki, kui mehe reputatsiooni hulka kuulub ka tihe narkootikumide tarbimine ja vägivaldne käitumine.

Brown oli eluajal abielus neli korda. Tema esimene abikaasa oli Velma Warren, kellega ta abiellus 1953 ja sai naisega kolm poega. Nad läksid lahku üle kümne aasta hiljem ja lahutus sai ametlikuks 1969. Sellele vaatamata jäid nad headeks sõpradeks, kuni Browni surmani 2006. aastal.

Browni teine abikaasa oli Deidre Jenkins, kellega ta abiellus 22. oktoobril 1970. Nad said koos kaks tütart. Paar läks lahku üheksa aastat hiljem ning lahutus sai ametlikuks 10. jaanuaril 1981.

Browni kolmas abikaasa oli Adrienne Lois Rodriguez (9. märts 1950 - 6. jaanuar 1996). See abielu oli väga terav ning püüdis meedia tähelepanu, kuna Browni süüdistati koduvägivallas. See oli esimene märk, mis näitas, et Browni temperament võib küll laval hea olla, aga eraelus oli see pigem ohtlik. Vähem kui aasta pärast naise surma palkas Brown Tomi Rae Hynie endale taustalauljaks. Paar abielus 2001. aastal.

Brownil on mitmeid lapsi, aga ta ise tunnistab omaks üheksa. Peale abielude ajal saadud laste sai vähemalt kolm väljaspool abielu. Browni vanim poeg Teddy suri 1973. aastal autoavariis.

Browni kõige vägivaldsem periood oli 1980. aastate keskel, kui Brown hakkas narkootikume tarbima. Pärast seda kui ta kohtas ja abiellus Adrienne Rodriguez'iga, hakkasid nad koos PCP-d tegema. Narkootikum tekitas lauljas paranoiat ja ta hakkas vägivaldselt käituma. Ta arreteeriti mitmel korral, kuna ta peksis narkouimas olles Rodriguez't. Naine lasi ajavahemikul 1987-1995 Browni neli korda vahistada.

James Brown Aikeni maakonna politseijaoskonnas 28.01.2004 FOTO: AP/SCANPIX