Video: kas Harry ja Meghan saavad kuningannalt «kummitusliku» pulmakingi?

33-aastane Harry ja 36-aastane Meghan on seni elanud Kensingtoni palee kõrvalhoones Nottingham Cottages, teatab Daily Mail.

York Cottage’it peetakse arhitektuuriliselt koledaks, väikeseks, ruumide paigutuselt ebamugavaks ja halva energiaga paigaks.

York Cottage FOTO: wikipedia.org

Prints Williamile kuulub Sandringhamis Anmer Hall, mis on tema ja ta pere maakodu. Selle tõttu arvatakse, et kuninganna tahab Harryle anda maakodu venna lähedale.

Briti kuningliku pere liiikmetele ei ole York Cottage eriti meeldinud, seda peeti juba 19. sajandil hirmutavaks ja kõledaks.

Kuninganna Victoria (1819 – 1901) nimetas seda maamaja õuduseks, mis toob ebaõnne ja teeb kurvaks. Victoria arvates olid selle maja toad väikesed ja ebamugavad, koridorid olid tuulised ja jahedad ning toiduvalmistamise lõhn levis köögist igale poole.

Õukonnaajakirjanike sõnul ei saa Harry ja Meghan sellest «põrgulikust» pulmakingist loobuda, sest see oleks kuninganna solvamine.

Elizabeth II FOTO: Chris Jackson / AP/Scanpix

18. sajandil ehitatud ja 19. sajandil laiendatud York Cottage kandis esmalt nime Bachelor’s Cottage, sest sinna majutati Sandringhami külla ja jahile tulnud noori vallalisi mehi.

1893. aastal kinkis Walesi prints, tulevane kuningas Edward VII selle hoone oma pojale Yorki hertsogile, tulevasele kuningas George V pulmadeks. Selle maja juurdeehitiste arhitektiks oli Edwardi sõber, kolonel Edis, kelle kohta on kuninglikud biograafid kirjutanud, et ta oli vilets arhitekt.

Edward VII FOTO: wikipedia.org

«Edis ei näinud hoonet kui tervikut, vaid ruum ruumi kaupa, sellest ka tubade ja teiste ruumide ebamugav paigutus, mille tõttu on seal palju pimedaid ja kõledaid paiku,» teatasid biograafid.

See hoone oli kuningas George V ja ta naise, kuninganna Mary käes üle 30 aasta, nende kuuest lapsest viis sündisid seal.

George V FOTO: wikipedia.org

George V abikaasa, kuninganna Mary FOTO: wikipedia.org

Elizabeth II vanaisale George V see hoone meeldis, kuna see meenutas oma kitsaste kambrite ja koridoridega talle laeva. George V oli enne kuningaks saamist mereväelane ning ta armastas laevu ja seilamist. Samuti meenutas see hoone talle inglise pubisid.

Prints George’ist ei pidanud saama kuningat, sest tal oli vanem vend, Clarence’i hertsog, prints Albert, kes oli troonipärija, kuid kes suri ootamatult 28-aastasena.

Prints Albert FOTO: wikipedia.org

Kuningas George V vajas laste tõttu ruume juurde ja York Cottage’ist laiendati kahel korral, kuid need lisandused tegid hoone veelgi kõledamaks ja koledamaks.

George V naise, kuninganna Mary mälestustes on kirjas, et ta oleks tantnud elada Sandringhami lossis, kus on palju õhku ja valgust, kuid oli 33 aastat sunnitud elama pisikeses York Cottage’is.

Sandringhami loss FOTO: wikipedia.org

York Cottage'is elasid ka George’i ja Mary lapsed, nende seas kuninganna Elizabeth II isa, tulevane kuningas George VI (1895 – 1952) ja veel üks prints Harry, Gloucesteri hertsog.

Lastele see maja ei meeldinud, täiskasvanuna sõnasid nad mitmel korral, et see ei olnud õnnelik lapsepõlvekodu, pigem oli see kummitusloss.