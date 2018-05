Sodiaagimõrvari müsteerium võib sülje abil laheneda

Politsei teatel tegutses mõrvar 1968. aasta detsembrist kuni 1969. aasta oktoobrini San Franciscos, Benicias, Vallejos ja Lake Berrys, rünnates nelja meest ja kolme naist, kelle vanus oli 16 – 29 eluaastat, teatab foxnews.com.

Seitsmest ohvrist viis hukkusid, kaks jäid elama.

Zodiac Killeri tagaotsimiskuulutus, krüptiline kiri ja kaks tema ohvrit FOTO: Photo illustration / Sacramento Bee/TNS/Sipa USA/Scanpix

Salapärane tapja kasutas enda kohta Zodiac Killer (Sodiaagimõrvar), ta saatis kohalikule meediale kirju ja neli krüptogrammi, millest vaid üks on nüüdseks dešifreeritud. Ta allkirjastas oma kirjad alati samamoodi, ringi ja ristiga.

Zodiac Killeri allkiri FOTO: wikipedia.org

San Francisco politsei üritas aastakümnete jooksul mõrvamüsteeriumit lahendada, kuid tulutult. Sodiaagimõrvari juhtum võeti uuesti ette 2004, 2007 ja 2011, kuid ka siis ei leitud lahendust.

Nüüd kavatsevad uurijad võtta appi sülje ja DNA-testi. Uurijate sõnul niisutas salapärane mõrvar süljega ümbrikke liimiosa, pannes ümbrikusse meediale saadetud kirjad. Veel ei ole teada, kui hästi on säilinud krüptogramme sisaldanud ümbrikud ja kirjad, millel võib olla ka tapja sõrmejälgi.

San Francisco politsei arhiivis olevad Zodiac Killeri poolt saadetud kirjad ja tagaotsimiskuulutus FOTO: Eric Risberg / AP/Scanpix

Krimiekspertide sõnul võib ümbrikelt ja kirjadelt leida DNA-uuringuks vajalikku bioloogilist materjali, kui neid on hoitud jahedas ja päikese eest varjatuna.

«See on võimalik, sest hiljuti saadi tänu DNAle kätte Golden State’i mõrvar Joseph James DeAngelo,» sõnas Zodiac killeri juhtumit aastaid tagasi uurinud politsenik Pam Hofsass.

DeAngelot kahtlustatakse vähemalt tosina naise tapmises ja 50 naise vägistamises 1970. ja 1980. aastatel. See mees tabati tänu geneaoloogialeheküljel leiduvale informatsioonile ja DNAle.

Joseph James DeAngelo FOTO: FRED GREAVES / REUTERS/Scanpix

Zodiac väitis meediale saadetud kirjades, et politsei on jõudnud vaid osade ta tapmiste jälile, kuid tapetuid on rohkem, sest ta ohvriks langes 37 inimest.

Politsei oletab, et salapärane isik võis tappa ka 1970. aastatel ja ta ohvrite arv võib ulatuda 20 – 28 inimeseni, kuid nad ei usu, et see isik tappis ligi 40 inimest.

Politseijoonistus Zodiac Killerist FOTO: wikipedia.org

«Zodiac Killeri juhtumis on probleemiks see, et temast ei ole puhast geneetilist materjali. 1960. aastate lõpu ja 1970. aastate alguse asitõendite säilitamise meetodid olid nüüdisajaga võrreldes üsna algelised ning suur osa tõenditest on arvatavalt hävinenud,» teatas Zodiaci juhtumit uurinud, nüüd pensionil olev ekspolitsenik Jim Jaksch.

Lehekülje zodiackiller.com taga olev Tom Voight on arvamusel, et ümbrikel on säilinud piisavalt sülge, mis võimaldab mõrvari kindlaks teha.

«Teadaolevalt tõmbas Zodiac ise keelega üle ümbrike liimiosa ja kleepis sülje abil ümbrikele ka margid. Seega on suur tõenäosus, et ümbrikelt saadakse vajalik bioloogiline materjal, millele saab teha DNA-uuringu. Varem on mitmel korral saadud juuste või sülje abil geneetilist infot, mis on viinud mõrvari tabamiseni,» nentis Voight.

Zodiac Killeri teemat kajastati 2007. aasta filmis «Zodiac», kus tapmisi ja krüptogramme uurisid San Francisco Chronicle ajakirjanikud, keda kehastasid Robert Downey Jr ja Jake Gyllenhaal.