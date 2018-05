Pildid ja video: Uus-Meremaa farmi maadele tekkis ootamatult karstilehter

Farmijuht Colin Tremain sõnas meediale, et viimasel ajal on Rotorua piirkonnas olnud pidevad vihmasajud, vesi lõhkus lahustutvate kivimitega ja kerget pinnast, tekitades maapinnaava.

Tremaini teatel ei ole tema farmi maadele tekkinud karstilehter piirkonnas ainus. Seal on veel umbes üheksa sellist lehtrit, mis on tekkinud viimase kahe aasta jooksul.

«Nüüd tekkinud karstilehter on suurim ja see pakub huvi teadlastele, kes tulevad seda uurima, et saada piirkonna pinnase kohta täpsemaid andmeid,» lausus farmijuht.