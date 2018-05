Lood Eesti veganloomadest polegi linnalegend! Viktor räägib, miks ta koera porgandiga toidab

Viktor Vinogradov ning tema abikaasa eelistavad vegan dieeti, mistõttu järgivad seda ka nende perekonna lemmikud: kass ja koer.

Viktor selgitab, et ka loomi on oluline kaasata vegan dieeti, sest paljude lemmikloomatoitude kvaliteet annab mehe sõnul soovida. «Kui te võtate lemmikloomatoidu pakendi, siis seal on väga abstraktselt või üldiselt kirjutatud, mis seal sees on. Kui põhjalikumalt uurida, siis odavamates toitudes võib kohata mürgiseid komponente,» räägib ta.

Mees mõistab, et kuigi kass on kiskja ning jahipidamine on tema loomuses, on see siiski kassipidaja enda valida, mida ta oma kassile pakub. «Kui ma saan talle pakkuda samaväärtuslikku toitu, mis on taimsel baasil, siis ma ei näe põhjust, miks ma peaksin ostma loomsel baasil toitu,» sõnab Viktor.

Samuti usub ta, et kuna koerad on inimeste seltsis elanud juba pikka aega, on nad harjunud sööma seda, mida inimesedki. «Koerte magu suudab seedida inimese maole sarnaselt.»

«Meie loomad on nagu meie lapsed - me võime neile pakkuda McDonald'sit ja me võime neile pakkuda puu- ja juurvilju ning samamoodi on loomapidajal valida, mida ta oma loomale pakub. Tavaliselt inimesed pakuvad ikka seda, mida nad ise õigeks peavad.»

Viktori sõnul läheb tema koeral vegan dieet väga hästi, sest loomseid asju leiab ta õuest, ent kodus sööb siiski juurikaid, puuvilju ja pähkleid. «Kui koerale see dieet ei sobiks, oleks see näha tema käitumisest. Kui koer kaotab aktiivsuse, siis see tähendab, et midagi on valesti. Meie koer on peaaegu kolm aastat olnud vegan, peagi saab 9-aastaseks, aga ta on ülimalt aktiivne ja talle meeldib väga mängida ning tema karv läigib.»