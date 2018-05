Sisserändajast afgaan vägistas teismelise taanlanna, ta sõber üritas vägistada veel teist

Juhtum leidis aset 31. märtsil kui kaks tüdrukut olid nimetatud ostukeskuses ostlemas, teatab jv.dk

Politseiuurimine näitas, et et tüdrukud on sõbrannad ja olid ostukeskuses koos. Üks neist läks WC-sse ja teine jäi teda ootama. Naiste WCsse sisenesid ka kaks meest, kellest üks teismelise tüdruku seal vägistas ja teine üritas teist tüdrukut vägistada.

Lõuna-Jüütimaa politsei esindaja Mads Dollerup-Scheibel teatas, et Broeni ostukeskuses aset leidnud juhtumitega peeti kinni kaks meest, kes on pärit Afganistanist.

«31. märtsil ostukeskuses aset leidnud juhtumiga peeti kinni kaks meest. 16-aastast afgaani noormeest süüdistatakse 14-aastase tüdruku vägistamises, 20-aastast meest aga teise 14-aastase tüdruku vägistamiskatses. Tegemist on kahe erineva tüdrukuga. Noorem mees tabati 3. aprillil ja vanem mees juba 31. märtsil,» sõnas Dollerup-Scheibel.

Broeni ostukeskuse juhi Janni Baslund Dami teatel teavitas politsei neid juhtunust.

Taani politsei FOTO: Scanpix Denmark / Reuters/Scanpix

«Meil on kahju, et kahe tüdrukuga selline asi juhtus, tunneme kaasa nii teismelistele kui nende peredele. Teeme kõik, et meie ostukeskuses oleks turvaline ja inimesed saaksid rahulikult ostelda. Meil on videovalvesüsteem, mille lindistused on antud üle politseile,» teatas ostukeskuse juht.

Baslund Dam lisas, et ta ei saa juhtunut rohkem kommenteerida, kuna uurimine kestab.

«Kui keegi tahab meie ostukeskuses midagi kuritegelikku korda saata ja arvab, et pääseb karistuseta, siis see on võimatu, kuna meil on igal pool turvakaamerad, et tagada nii kilentide kui töötajate turvalisus,» lisas ostukeskuse juht.

Politsei esindaja Dollerup-Scheibeli sõnul peavad kinnipeetud afgaanid astuma 14. mail kohtu ette.

Esbjerg on linn Taanis Ribe maakonnas, olles Esbjergi valla keskus. Asub Põhjamere ääres Jüüti poolsaare läänekaldal.

Taani Esbjerg linnulennult FOTO: wikipedia.org

Esbjerg on elanike arvult Taani viies linn, seal elab 116 000 inimest.