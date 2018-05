Itaalia linnapea soovitab nutriate populatsiooni kahandamiseks neid süüa

Lõuna-Ameerikast pärit taimetoidulised poolveelised närilised nutriad (Myocastor coypus) toodi Euroopasse, kus neid hakati kasvatama nii naha kui liha pärast, teatab The Telegraph.

Nutria FOTO: Kirill Braga / Sputnik/Scanpix

Nüüdseks on Itaalias nutriate kasvatamisest loobunud ja vabadusse pääsenud loomad on Põhja-Itaalias Po orus end sisse seadnud, hävitades kohalikke taimeliike ja saake ning kahjustades ka veekogude kaldaid, kaevates sinna urge.

Gerre de’ Caprioli linnapea, 31-aastase Michele Marchi arvates leidis ta nutriate populatsiooni kontrolli alla saamiseks lahenduse, soovitades neid loomi küttida ja nende liha süüa.

Nutria FOTO: Topography / / TopFoto/Scanpix

Linnapea sõnul on nutrialiha täiesti söödav, ta on seda söönud ja see maitseb nagu küülikuliha.

Marchi edastas oma soovituse Facebookis, tekitades arutluse, milles osa itaallasi ta plaani heaks kiitsid, osa aga arvasid, et miks peaks inimesed sööma looma, kes näeb välja nagu kopra ja suure roti ristand.

«Nutriate vohamine on probleemiks, kuid keegi ei ole pakkunud lahendust. Minu soovitus on, nutriaid tuleb hakata jahtima ning nende liha pakkuma restoranides ja söögifestivalidel delikatessina,» selgitas linnapea.

Marchi sõnul ei tee ta oma ettepanekuga nalja, sest nutriad ohustavad kohalikke liike, kes nende loomade pideva paljunemise, elualade anastamise ja söögi vähenemise tõttu võivad välja surra.

Linnapea tõi näite, et itaallased armastavad süüa prosciuttot ehk vinnutatud sinki ja seda sinki võiks tegema hakata ka nutrialihast.

Üks Marchi idee pooldaja teatas sotsiaalmeedias, et nutriad on väga puhtad taimetoidulised loomad, kelle liha on seega puhas.

«Olen nutrialiha söönud ja see on parem kui küülikuliha. Olen linnapeaga nõus, nutriaid tuleks sööma hakata, nutriapraad on suurepärane,» teatas entusiast.

Itaalia loomakaitsjad ei poolda nutriate massilise tapmise ja nende liha söömise ideed.

«Järjekordne geenius, kes arvab, et lahendab nutriaprobleemi neid loomi tappes. Huvitav, kuidas ta linnapeaks valiti,» teatas kriitik.

Nutriale Itaalia pehme kliima sobib, neid loomi on nähtud isegi Rooma tänavatel ringi sibamas ja Tiberi kallastele urge uuristamas.

Ujuv nutria FOTO: Per Klaesson / Bildhuset Scanpix/Scanpix

Itaalia keskkonnaagentuuri teatel ei ole neil täpseid andmeid, kui palju elab seal looduses nutriaid, kuid oletatakse, et miljoneid.

Kinnitamata andmetel on Emilia-Romagnas umbes üks miljon nutriat ja Lombardias on umbes 1,3 miljonit nutriat. Igal aastal tapetakse seal umbes 300 000 nutriat.

Lõuna-Ameerikas looduses elavate nutriate populatsiooni vähendavad alligaatorid, suured maod ja kotkad. Euroopas looduses elavatel nutriatel ei ole vaenlasi ja see võimaldab neil segamatult paljuneda.

Nutria (Myocastor coypus) on suur taimetoiduline poolveeline näriline, olles sugukonna Myocastoridae ainus liik.

Looduses subtroopilisest ja parasvöötmelisest Lõuna-Ameerikast pärinevat liiki on majanduslikel kaalutlustel introdutseeritud Põhja-Ameerikasse, Euroopasse, Aasiasse ja Aafrikasse, kus see on hakanud ohustama kohalikke ökosüsteeme.

2016. aastal kanti nutria Euroopa Liidus koduspidamiseks keelatud liikide nimekirja.

Nutriad FOTO: Michael Probst / AP/Scanpix