Malaysia Airlinesi MH370 lennuki otsimine aitas lahendada 19. sajandi laevakadumisjuhtumeid

8. märtsil 2014 kadunud lennuki pardal oli 227 reisijat ja 12 meeskonnaliiget, kelle saatuse kohta ei ole seni midagi teada, teatab The Guardian.

Seni 50 miljonit naela (56 miljonit eurot) maksma läinud lennukiotsingu käigus lahendati nüüd 19. sajandist pärit laevakadumisjuhtum, kuna suure tõenäosusega leiti Šotimaal ehitatud 66-meetrine parklaev West Ridge, mis kadus 1883. aastal kui oli vedamas sütt Ühendkuningriigist Indiasse. Laevaga koos läks merepõhja 28 meremeest.

Lennukiotsijad leidsid laevavraki 19. detsembril 2015, see on India ookeanis 3600 meetri sügavusel, olles Austraalia läänerannikust 2400 kilomeetri kaugusel.

Austraalia geoteaduste instituudi kaart India ookeani merepõhja alast, kust kadunud lennukit otsiti FOTO: GEOSCIENCE AUSTRALIA / AFP/Scanpix

Austraalia allveearheoloogid uurisid vrakki, et teha kindlaks, millise laevaga tegemist on ja nüüdseks on selge, et see on 19. sajandil kadunud söelaev.

Uurijate sõnul oli neile üllatuseks, et vähemalt kahe tekiga ja 1100 – 1655 tonni kaalunud laev on seni püstasendis. Laeva juurest leitud söejäänused näitasid, et tegemist oli sütt vedanud laevaga ning söe analüüsi kohaselt pärines see Ühendkuningriigist.

Laeval on alles palju metallosi, kaasa arvatud ankur, mille järgi sai teha kindlaks, et tegemist on West Ridge’iga.

Uurijate sõnul vastas leitud aluse 1405 detaili 1869. aastal Šotimaal Glasgows ehitatud West Ridge’i joonistele ja fotodele.

Kuigi tegemist on suure tõenäosusega West Ridge’iga, ei välista uurijad veel kahte laeva, millest Kooringa kadus 1894 ja Lake Ontario 1897.

«West Ridge’ile viitab vraki juurest leitud süsi, mis kukkus laevast välja, kui alus merepõhja tabas. Samuti on laeval märke plahvatusest. 19. sajandil leidis sütt vedavate laevadega palju õnnetusi,» selgitas Lääne-Austraalia muuseumi kuraator Ross Anderson.

Lennukiotsingute käigus leiti 19. mail 2015 veel ühe laeva vrakk, mis asub West Ridge’i leiukohast 35 kilomeetri kaugusel. Laevandusdokumentide kohaselt sobib see vrakk kahe laevaga.

Malaysia Airlinesi lennuki Boeing 777 otsimisel leitud üks laevavrakkidest FOTO: undated / AP/Scanpix

Esimene on kümneliikmelise meeskonnaga alus W. Gordon, mis seilas 1877. aastal Šotimaalt Austraaliasse, kuid ei jõudnud sinna.

Teine on Magdala, mis kadus reisil Ühendkuningriigist Indoneesiasse 1882. aastal.

Andersoni sõnul on vaja rohkem inim- ja rahalisi ressursse, et vrakileiud saaks lõpliku kinnituse.

«Kui meil õnnestub nende laevade juurde sukelduda, siis võime leida näiteks tarbeesemeid, keraamikat ja pudeleid, mis aitavad leide kinnitada. Nimetatud vrakid on India ookeanis asuvatest laevavrakkidest kõige sügavamal,» lisas ekspert.

Andersoni teatel leiti kadunud lennuki ostingute ajal veel kaks 20. sajandil uppunud traallaeva, kuid need ei ole nii huvipakkuvad kui 19. sajandi laevad.

Austraalia geoteaduste instituudi kaart India ookeani alalt, kust lennukit otsiti FOTO: GEOSCIENCE AUSTRALIA / AFP/Scanpix

Malaisia ja Austraalia jätkavad kadunud lennu MH370 Boeingu otsimist, tehes seda koostöös USA Texase Ocean Infinity firmaga. Malaisia valitsus lubab maksta sellele, kes leiab lennuki või selle mustad kastid, 20 miljonit dollarit.

Flightradar24.com näitamas Malaysia Airlinesi lennu MH370 teekonda FOTO: Rahmat Gul / AP/Scanpix