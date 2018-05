Fotod! Kas president Kersti Kaljulaidi abikaasa ei kanna tõesti abielusõrmust?

President Kaljulaid eraelust on teada, et presidendipaar koos olnud juba pea kakskümmend aastat. 1. aprillil 1988 abiellus Kaljulaid Taavi Talvikuga ning järgmised kümme aastat kandis ta nime Kersti Talvik.

Presidendi ametlikul kodulehel on välja toodud, et president Kaljulaid on abielus, ent vaadates allolevaid pilte, paistab, et härra Maksimovski ei kanna tõepoolest abielusõrmust.

Samuti võõrustas president Kersti Kaljulaid Norra kroonprints Haakonit ja kroonprintsess Mette-Maritit üksinda. Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe sõnab, et riigipea abikaasa roll on abielupaari enda otsustada. «Härra Maksimovski on seisnud riigipea kõrval neil kordadel, kui see on olnud vajalik ja teeb seda ka edaspidi.»