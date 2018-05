Kes on Elina Nechayeva kihlatu David Pärnamets?

David Pärnamets on 41-aastane restoranipidajast ärimees, aktiivne Viimsi kogukonna ja valimisliidu liige.

Kõrghariduse omandanud Euroülikoolis ning ettevõlusega tegelenud enam kui 17 aastat, enamuse selles toiduainete valdkonnas. Lisaks on olnud mentoriks Tallinna Tehnikaülikoolis.

David on isaks kahele pojale, tegelenud heategevuse ning metseenlusega.

Lisaks suurele ärile läheb mehele korda ka noorte käekäik, keda aitab võimalusel töö leidmisel.

Varasemalt on mees avaldanud, et Elinaga on neil väga avatud suhe, kus ei varjata midagi ka näiteks mitte telefoni sisu. David peab end Elinale vääriliseks kaaslaseks. Eesti Päevalehele antud intervjuus avaldab mees, et ilma temata oleks naisel raske vastu pidada ning Elinaga üheealine mees ei peaks tema kõrval pikalt vastu enne kui armukadedusest hinge heidab.

Lisaks Eesti Laulu esinemiste ja finaalide ajal Elina kõrval olnud ja toetust avaldanud mees tegeleb Elina skandaalse kleidi transpordi ja logistikaga. Mart Normet ütles SkyPlus-ile antud intervjuus: «David on lihatööstuses omandanud logistika kohta suured teadmised ja nõustus selle teema enda peale võtma.»

Ärilehele antud intervjuus tunnistas mees, et tundis Elinas ära oma hingesugulase ning 15-aastast vanusevahet peab täiesti mõistlikuks. Lisaks on mees naisele toeks emotsionaalselt ja finantsiliselt, ega luba tal kunagi puudust kannatada. Küll aga püüab mees nii kuis oma lastelegi, ka Elinale õpetada raha väärtust.

Tänaseks eemaldatud Kroonika artiklis anti sõna kehakeeleekspert Atali Stahlmanile, kes andis suhtele hävitava hinnangu avaldades muret ka Elina inimõiguste osas. Elina reageeris sellele väitele emotsionaalselt lükates kõik sellised jutud kindlalt ümber ning kinnitas hiljem TV3-le antud intervjuus, et tema suhtega on kõik hästi ja ta on õnnelik.

Muusik Silvia Ilvese tundis Elina ja Davidi suhet avalikkuses jälgids valusalt ära enda endise suhte. Õhtulehele antud intervjuus sõnas ta, et tunneb Elina elus ära talle juba tuttava mustri. Tema ja miljonärist kaaslase Jukka Rautio suhe sai valusa lõpu möödunud aasta jaanuaris. Mees, kes kohtudes end vallaliseks nimetas, oli tegelikult abielus ja tal oli teine pere Soomes.