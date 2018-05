Kõikide tegevustega eduka žongleerimise võtmeks peab muusik aastatega omandatud oskust kalendri kasutamiseks. «See on selline hea oskus, mis minu jaoks on tulnud visalt.»

Esmalt pannakse paika kindlad üritused ja esinemised nagu näiteks telesaate «Eesti otsib supertsaari» juhtimine ning ülejäänud aeg planeeritakse koostöös kolleegidega.

Kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et tihe graafik võtab silme eest kirjuks ja ajab pea sassi. Karl-Erik arvab, endale iseloomulikus optimismis, et olukord pole tegelikult sugugi nii hull. Ainsaks rutiinseks asjaks vabakutselise muusiku elus on hetkel superstaarisaate juhtimine. Selle kindla ettevõtmise olemasolu valmistab talle tegelikult väga suurt rõõmu. «Tean igal pühapäeval, et pean minema TV3 stuudiosse ja seal saate tegema. See on ainukene asi, mis on nädalas paigas.»

Samas leiab ta, et ka spontaansust peab olema kuid sedagi õigesti doseerituna nii nagu rutiinigi. «Mul on pigem rutiinidefitsiit, kui selline igavusttekitav rutiin.» Ka puhkuseks ja magamiseks leiab noormees üha rohkem aega: «Tuleb leida aega. Mida rohkem teed, seda rohkem õpid ka sättima ja võtma endale puhkeaega. See on selline töö käigus õpitud oskus. Kui võtta mõned aaastad tagasi, siis tegin palju vähem aga olin palju väsinum. Need oskused käivad käsikäes.»

Kui paljudele tegusatele inimestele annab energiat kiirete lõunauinakute tegemine või puhkepausidel silma looja laskmine, siis Karl-Erik seda enda sõnul teha ei oska. «Mul on alati päeval nii põnev olla, et ma ei suuda lõunauinakut teha.» Lisades, et selle oskuse omandamine on tal siiski plaanis.

Kõik magamised ja uinakud mööduvad unenägudeta: «Unenägusid ma lihtsalt ei näe. Vahelduseks isegi tahaks kasvõi mingit õudusunenägu näha,» muigab ta.

Ka pere ja lähedastega koos olemiseks on muusik õppinud aega võtma. «Paar aastat tagasi ei oleks seda ette kujutanud, et kui sõber peab reede õhtul sünnipäüeva, siis võtan reede õhtu «nui-neljaks» vabaks. Ütlen esinemispakkumistest ära ja olen seal sünnipäeval. Ega mõtle sellele, et oleks pidanud ikkagi esinema minema, et hoida ratast käimas. Nüüd on vastupidi - olen aru saanud, et üks reede õhtu koos sõpradega vaba päeva nautida annab jälle jõudu edasi toimetada. Võtan külma kõhuga vabaks, no problem!»

Sama hooga näeb noor mees end ka aasta lõpuni töötamas: «Superstaarisaade saab kohe varsti läbi, siis on pühapäevad jälle vabad. Suvi teistpidi jälle laeb energiat ja sinna olen planeerinud väiksed minipuhkused ka.» Kui kaua töötama peab, enne kui pensionile saab ei oska ta aimata: «Võta nüüd näpust kuidas meil nende vabakutseliste muusikute pensioniga Eestis lood on, aga ma praegu ei tunne, et peaks hakkama lusikat nurka viskama.»

«Alati on kuhugipoole edasi pürgida. Isiklikus plaanis, ma arvan, et on alati kuskile areneda ja kasvõi saada paremaks saatejuhiks, harjutada veel paremini bassi mängima. See, mis väljapoole paistab on üks asi, mis inimene sisemiselt tunneb on teine. Ikka-alati on pikk tee minna.»

1. märtsil 29-aastaseks saanud Karl-Erik on loomulikult alles «esimeses nooruses», küll aga sätivad paljud eakaaslased end selles vanuses juba peret looma. Eks pisipere planeerimine ole iga paari individuaalne otsus ja omavaheline kokkulepe. Siiski sõnab mees, et laste keskel on tore ja aeg-ajalt ikka mõtleb sellele. «Hetkel, tänases päevakavas plaanis pole.»

Suvel on lisaks väiksematele projektidele tulekul kaks pikemat tuuri. «Laula mu laulu» suvetuur ning esinemised Politsei- ja piirivalveorkestriga. «Üldiselt tuleb töine, mõnus suvi, vaheldumisi laval ja bändibussis.»