Getter Jaani raskustest: tundsin justkui seisaksin ühe koha peal ja mul ei ole mitte midagi uut pakkuda

Aprilli lõpus uue laulu «Chasing Trouble» avaldanud Getter Jaani (25) on uue laulu sünni üle üliõnnelik. Lugu tehti koostöös Soome produtsentidega ning särav neiu on kogetu üle tänulik: «Mida rohkem ma uute inimestega tutvun, leian ka endas erinevaid külgi mida muusikas ära kasutada ja see teeb kogu laulmise minu jaoks palju huvitavamaks. Praegu väga-väga naudin igat protsessi. Hästi põnev ja uus on kõik minu jaoks!»

Getteriga vestles reporter jäätisemaitsmise vahepeal ning uuris lauljannalt, kas usub jutte piimatoodete kahjulikkusest lauluhäälele. Leides, et iga asja mõju on individuaalne olevat asi tema jaoks hoopis vastupidine. «Enne kontserti meeldib mulle tihtipeale võtta väikene lonks näiteks vahukoort, kohvikoort või piima. Minu jaoks teeb see olemise pehmemaks ja on parem laulda.»

Juba 16-aastasena avalikkuse ette sattunud ja karjääri alustanud Getter, tähistas veebruaris tegelikult juba 25. sünnipäeva. Noor naine ise ei suuda ka uskuda, et aeg nõnda kiirest lennanud on. Oma helge, armsa ja positiivse oleku poolest tuntuna on eeskujuks ka paljudele noortele fännidele, kellest suur hulk alaealised. Kuigi lauljanna muusika on juba mõnda aega pürginud teistsuguse imago poole, särab noor naine avalikkusele siiski oma east noorema kuvandiga.

«Vahel tunnen, et isegi kui proovin näiteks riietuse poolelt välja näha natukene seksikam, siis alati ei tule see mul kõige paremini välja, sest kõige selle kõrval suudan jääda selliseks «armsaks». Samas läbi piltide on see mul õnnestunud.» Lisades, et seksikam imago ei ole omaette eesmärk. «Olen ikka mina. Kannan ja teen seda, mis tunnen, et on õige ja milles tunnen end hästi.»

Küsides, mis on olnud tema jaoks selle aasta kõige «magusam» hetk võtab veetlev naine hetkeks pausi: «Ma arvan, et see hetk kui tundsin, et suudan end taas armastada ja pakkuda kuulajatele ja iseendale midagi uut.»

«Kaks, kolm, neli aastat tundsin justkui seisaksin ühe koha peal ja mul ei ole mitte midagi enda kuulajatele pakkuda. Hästi raske aeg oli minu kui artisti jaoks. Olin natuke enda jaoks kadunud. Aga mul on hea meel, et see on läbi saanud ja olen vaikselt hakanud edasi liikuma, proovima ja katsetama.»

Oma suhtestaatust kinnitab neiu samuti tagasihoidlikult, öeldes, et on endiselt Ott Sander Palmiga koos ning üheskoos jagatakse ka koerajalutuskohustusi.