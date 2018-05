Näitlejat Sandra Bullockit ahistanud mees lasi end maha

42-aastane Joshua Corbett mõisteti 2015. aastal enda süütegude eest viieks aastaks tingimisi vangi. Politsei andis teada, et nad läksid meest kolmapäeval tema koju arreteerima, aga siis barrikeeris Corbett end koju, kirjutab Mirror .

Siis kutsuti kohale politsei eriüksus, kes mehe valduse ümber piiras, ning läbirääkijad veetsid viis tundi, et Corbettit veenda kodust välja tulema. Kuid Corbett karjus, et ta on relvastatud ja ähvardas kõik maha lasta, kes püüavad teda kinni võtta.