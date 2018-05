Video: miks kandis hertsoginna Catherine pärast poja sündi kleiti, mis oli nagu õudusfilmist «Rosemary's Baby»?

Vaid seitse tundi pärast lapse sündi ilmusid William ja Catherine Londoni St. Mary haigla trepile, et last meediale näidata, teatab The Sun.

Cambridge'i hertsoginna Catherine, prints William ja nende uus poeg FOTO: Matt Crossick / Empics Entertainment/Scanpix

Prints William, hertsoginna Catherine ja nende uus poeg FOTO: JWMAL2 / James Whatling / MEGA/Scanpix

Catherine kandis punast värvi, valge pitskraega emakleiti, mis on disainer Jenny Packhami looming. Briti meedia teatel tegi Catherine selle kleidiga kummarduse oma mehe, prints Williami emale, printsess Dianale. Umbes sarnast kleiti kandis Diana 1984. aastal pärast prints Harry sündi.

Prints Charles, printsess Diana ja vastsündinud prints Harry FOTO: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures/Scanpix

Catherine'i punast kleiti kommenteerisid nüüd sotsiaalmeedias õudusfilmide fännid, kelle teatel meenutas see näitlejanna Mia Farrow seljas olnud kleiti õudusfilmis «Rosemary’s Baby».

Kaader õudusfilmist «Rosemary's Baby». Pildil Mia Farrow FOTO: Twitter.com

Punast valge pitskraega kleiti on näha selle õudusfilmi naispeategelase Rosemary seljas stseenis, kui ta teatab, et tundis esimest korda lapse liigutust.

Kaader õudusfilmist «Rosemary's Baby». Esiplaanil Mia Farrow FOTO: Twitter.com

«Hertsoginna Catherine pani oma kleidivalikuga mööda, sest sellist kleiti on näha õudusfilmis «Rosemary’s Baby» peategelase Rosemary seljas. Punane värv on erinev, kuid pitskrae on peaaegu identne,» teatasid kommenteerijad.

Kaader õudusfilmist «Rosemary's Baby». Pildil Mia Farrow ja John Cassavetes FOTO: Twitter.com

Lisati, et hertsoginna arvatavalt ei ole selle 1968. aastal režissöör Roman Polanski käe all valminud filmi fänn, kuid seda võib olla moelooja, kes talle sellise kleidi tegi.

«Kas Catherine’i kleidivalik pani prints Louis’le needuse?» küsiti sotsiaalmeedias ja seda põhjusel, et nimetatud filmi naistegelane sai saatanaga lapse.

Cambridge'i hertsoginna Catherine ja ta kolmas laps FOTO: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA/Scanpix

Esile tõsteti ka fakti, et Catherine kandis 2013. aastal pärast prints George’i sündi helesinist kleiti ning 2015. aastal pärast printsess Charlotte’i sündi kollase ja valgega mustrilist kleiti. Tegemist oli neutraalsetes toonides kletidega, kuid pärast prints Louis sündi rabas Catherine erkpunase kleidiga.

Prints William, Cambridge'i hertsoginna Catherine ja prints George FOTO: Anwar Hussein / Anwar Hussein/EMPICS Entertainment/Scanpix

Prints William, Cambridge'i hertsoginna Catherine ja printsess Charlotte FOTO: Kirsty Wigglesworth / AP/Scanpix

Oli kommenteerijaid, kelle teatel viitab punane värv saatanale.

Cambridge'i hertsoginna Catherine ja ta kolmas laps FOTO: JWMAL2 / James Whatling / MEGA/Scanpix

Filmis «Rosemary’s Baby» kolivad kaks noort, Rosemary ja Guy Woodhouse, keda kehastavad Mia Farrow ja John Cassavetes, New Yorgis Bramfordi piirkonnas kortermajja elama. Nad märkavad, et selles majas on midagi kummalist ja ka naabrid on imelikud. Rosemary jääb ootamatult rasedaks, tal tekib oma sündimata lapse suhtes paranoia ja laps hakkab kontrollima ta elu.

Pärast lapse sündi selgitatakse Rosemaryle, et lapse isa ei ole ta mees, vaid saatan. Lisatakse, et Rosemary peaks olema uhke, et on esimene naine, kes saatanale poja sünnitas.

Polanski linateost «Rosemary’s Baby» peetakse üheks paremaks õudusfilmiks.