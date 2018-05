Aarne Valmis meenutades Onu Bellat: kust leida naised, kes on nõus kell neli lauluväljakul täiesti porgandpaljalt lavale minema?

Valmis meenutas Bella 1990. alguse esinemist Rock Summeril, kus mehed otsustasid teha tagurpidi show. Kontserdi alguseks toodi lavale alasti naine, kes siis ennast etteaste lõpuks riidesse pani. "Aga kust leida naised, kes on nõus kell neli lauluväljakul täiesti porgandpaljalt lavale minema? No ühe me leidsime, Merle Jääger ütles, et ei ole probleemi, võib teha. Aga teist naist me ei leidnud," meenutas Valmis MENU vahendusel.