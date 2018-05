Ennäe, Argo Aderi pisipoja beebivanker maksab roppu raha!

Ader postitas Instagrami foto, millel on näha üht parajalt krõbeda hinnaga beebivankrit. Cybex Priam vankrikomplekt Jeremy Scott on Beebicenteri andmetel lausa 2298 eurot!

Ader andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et pere pesamuna sündis 21. aprillil ning sai igati vahva nime - Ron Braiton Ader. «Väga võimsad tunded on, väga emotsionaalne on olla. Terve elu on uue mõtte saanud,» sõnas Ader toona Elu24le.