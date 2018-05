Ainult üks kord: ansambel Radar tuleb kokku ja esitab Jaak Joala surematuid hitte

Jaak Joala kunagine õpilane Koit Toome sõnab, et kontsert saab olema ehe ja autentne. „Vanameistrid tulevad kokku, teevad proove ja tuletavad vanad lood meelde täpselt sellisel ehedal kujul, nagu need kunagi olid,“ ütleb ta „Olen Jaagu laule palju laulnud, aga oma seadetes, väikestes koosseisudes ja väikestel kontsertidel. Seekord on suur bänd ja need lood kõlavad autentselt, just nagu nad omal ajal 80ndatel kõlasid.“