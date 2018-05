Teoreetikud: me ei kuku üle lameda Maa ääre Pac-Mani fenomeni tõttu

Möödunud nädalalõpul kogunesid lameda Maa teoreetikud Ühendkuningriigis West Midlandis, kus räägiti uuest teooriast, miks lennukid, kuid ka teised objektid üle lameda planeedi ääre ei kuku, edastab livescience.com.

Joonistus lamedast Maast FOTO: wikipedia.org

Briti muusik Darren Nesbit, kellest sai lameda Maa teooria pooldaja 2014. aastal, tegi nüüdsel konverentsil ettekande, selgitades videomängu Pac-Man abil lamedat Maad.

«Pac-Mani fenomeni abil saab selgitada näiteks seda, miks lennukid lendavad meie lameda planeedi kohal, kuid ei kao üle ääre. Siin kehtivad videomängu reeglid. Kui lennuk või mõni teine objekt, näiteks laev, jõuab ääreni, umbes nii nagu Pac-Man mängu ekraanil ühe ääreni, siis ilmub ta teleporteerudes ekraani teises ääres taas välja. Sama kehtib lameda Maa lennukite ja laevade kohta,» teatas Nesbit.

Pac-Man FOTO: wikipedia.org

Nesbit lisas, et see kehtib kõigi meie lamedal Maal elava ja oleva, kaasa arvatud inimeste, loomade ja lindude kohta.

Pac-Man videomäng FOTO: wikipedia.org

Lisaks Nesbitile esinesid veel mitmed lameda Maa teoreetikud, kellest osade arvates koosneb lame Maa vähemalt neljast üksteise peal olevast ringist, igal ringil on oma «kosmiline ruum», kus on päike, kuu ja teisi objekte.

Teoreetikute sõnul saab mitmest ringist koosneva lameda Maa abil selgitada ka ufode ja tulnukate ootamatut ilmumist. Nad satuvad juhuslikult valele ringile, kuid leiavad lõpuks tee tagasi oma ringile.

1960. aastatest pärit foto, millel on väidetavalt ufo FOTO: General/Scanpix

Vandenõuteoreetikud on veendunud, et astronoomid ja teised teadlased varjavad meie eest lamedat Maad, kuna selle ilmsikstuleks võiks tekitada globaalse paanika ja mässe.

USA NASA ja teiste kosmoseagentuuride esindajate teatel eiravad lameda Maa teoreetikud kosmilisi seadusi, matemaatikat, füüsikat ja teaduslikult tõestatud fakte, tegeledes ajupesuga.

USA üks tuntumaid lameda Maa teoreetikuid Mark Sargeant selgitas 2017. aastal, et inimkond elab tema arvates umbes selliselt, nagu on näha 1998. aasta filmis «The Truman Show» ehk inimkond on kosmiliste jõudude katsejänes, olles pidevalt kellegi valvsa pilgu all.

«Truman Show» reklaam FOTO: wikipedia.org

Jim Carrey kehastas selles linateoses Truman Burbanki, kes saab juhuslikult teada, et kogu ta elu on olnud suur tõsielusari, mida näidatakse televisioonis. Burbank töötab kindlustusala, tal on kena naine, kuid ühel hetkel saab ta aru, et kõik ei ole nii nagu paistab.

Pac-Mani mõtles välja jaapanlane Toru Iwatani, kelle sõnul sai ta mängu idee pitsat süües. Pac-Man on ümmargune kollane, suure musta suuga tegelane, meenutades pitsat, millest üks lõik on ära söödud. See mäng jõudis müügile 1980. aastal.

Lameda Maa teooria pooldajaid ühendab Lameda Maa ühing, millele pandi alus juba 19. sajandi lõpul. Teoreetikute arvates olid iidsed kultuurid õigel teel, pidades Maad lamedaks, samas 19., 20. ja 21. sajandi teaduslikud selgitused on valed, sest neid ei saa lõpuni tõestada.