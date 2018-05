Mehed, kas julgeksite? Legendaarne tantsustaar rokkis lillelistes pükstes

Hough on Ameerika professionaalne võistlustantsija, koreograaf, muusik ja näitleja. Alates aastast 2007 teeb ta kaasa ameerika telesaates «Tantsud tähtedega», kus ta on koos oma tantsupartneritega võitnud rekordiliselt kuus hooaega!

Teda on nomineeritud üheksale Primetime Emmyle, millest kaks on ta ka võitnud. Ühtlasi on ta teinud kaasa rohketes muusikalides ning 2017. aastast alates on ta saate «Tantsumaailm» kohtunik.