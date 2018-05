Transsooline Caitlyn Jenner: ma ei usu, et kunagi armastuse leian

Bruce Jenner ehk Caitlyn on isaks Kendall ja Kylie Jennerile ning kasuisaks eks-abikaasa Krisi endises kooselus saadud lastele: Kim, Khloe, Kourtney ja Rob Kardashianile. Lisaks veel eelmisest kahest abielust sündinud Brodyle, Brandonile, Cassandrale ja Burtile.

Transsoolisena tuli ta avalikkuse ette 2015. aastal ning on pärast seda läbinud mitmeid meditsiinilisi protseduure, et välimust sisemusele vastavaks muuta. Pärast lahutust Kris Jenneriga, on paar kuuldavasti endiselt sõbrad ning nii ühised lapsed kui kogu perekond toetavad üksteist rasketes oludes.