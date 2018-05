Bryan Adams sai suurema tähelepanu osaliseks oma kolmanda stuudioalbumiga «Cuts Like a Knife» ning maailmakuulsaks tegi artisti tema neljas album «Reckless», millelt pärinevad megahitid «Run To You», «Heaven», «Summer Of ‘69» ning duett «It’s Only Love» Tina Turneriga. Adams on müünud üle 100 miljoni albumi üle kogu maailma ning võitnud suurel hulgal erinevaid muusikaauhindu, sealhulgas ka Grammy.

Oma värskeimast albumist räägib Bryan Adams ise nii: «Album sündis üsna orgaaniliselt, lugu loo haaval, viimase paari aasta jooksul koostöös Jeffiga. See oli suurepärane koostöö, sest andis mulle piisavalt aega lugusid kirjutada. Peamiselt jagasime muusikat internetis, saatsime erinevaid versioone kuniks jõudsime kõige õigema variandini. «Get Up» on muretu fiilinguga album, mõnes mõttes soovin, et oleksin selle plaadi juba 25 aastat tagasi teinud.»

Bryan Adams Tallinnas FOTO: Konstantin Sednev