Lea Dali Lioni laste isa Silver Ulvik astub sammu lähemale eks-kallima varjust pääsemisele

Silver Ulvik on tuntud eelkõige tänu oma kuulsale eks-kallimale Lea Dali Lionile, kellega on kaks imearmast tütart. Kuuldused kokku-lahku käimisest ei ole siiani vaibunud ning tundub, et tõde teavad tõesti vaid asjaosalised. Mitmetes bändides (nt: Ashilevi) trummarina figureeriv Silver on mitmeid aastaid oma kogemusi jaganud ka Tallinna Huvikeskuses Kullo, kus igas vanuses lastele trummimängu õpetab. Aktiivne ja lõbus mees jõuab palju. Nii tööd kui puhkust, piitsa ja präänikut. Nüüd üritab muusik vabaks murda kuulsa eks-kallima varjust ning teinud debüüdi laulukirjutajana.