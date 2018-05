Metsakutsu osaleb suurel sõjalisel õppusel

🦔TERVITUSI SIILIFORNIAST🦔 Alati on lihtsam vinguda, eemalt kritiseerida ja kommenteerida. Palju keerulisem on midagi ise ära teha, midagi ise ette võtta, et meie riik oleks parem ja turvalisem koht, kus olla. Osana SIIL2018 meediaüksusest tunnen, et olen sammukese sellele eesmärgile lähemal. Üle väga pika aja tunnen, et ma teen midagi päriselt. Soovin omalt poolt kõikidele SIIL2018 võitlejatele algavateks õppusteks motivatsiooni olla rohkem, tahet olla tugevam ja jõudu olla parem. Me kõik oleme osa Eesti ajaloo suurimast õppusest. Keerulistes olukordades kõige mudasemates mülgastes kipuvad need ilusad ja õilsad mõtted arusaadavalt ununema. Teadke, et terve riik elab eranditult kaasa iga viimase kui ühe siiliokka edenemisele nendel õppustel. Iga. Okas. Loeb! #siil2018 #eesti #eestivabariik #igaokasloeb #siilifornia

A post shared by metsakutsu (@meccakucci) on May 2, 2018 at 3:38am PDT