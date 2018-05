Kesha: ma pole suurus, ega number. Ma olen kuradi tugev, võimas naine!

Kesha rääkis ajakirjale Cosmopolitan, et on aastaid oma kehakuvandi pärast kannatanud. See tekitas tal ärevsuhäireid, depressiooni ja ka söömishäireid. Nüüd on ta lõpuks jõudnud oma elus punkti, kus on võtnud oma elu üle kontrolli ning õppinud end armastama. Öeldes, et 10-aastat tagasi poleks nii positiivne suhtumine võimalik olnud.