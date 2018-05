Kanepi suitsetamine päästis koomik Kevin Smithi elu

Kevin Smith rääkis telesaates Late Show, et oli parasjagu võttel filmimas oma stand-up etendust kui tundis ennast järsku halvasti. Kuigi mees püüdis jääda rahulikuks ning tööd edasi teha, kutsusid lähedalseisvad inimesed kiirabi.



Haiglasse jõudes selgus, et Kevin oli parasjagu suure südamerabanduse keskel. Smith oli veendunud, et selle põhjustajaks oli liigne kanepisuitsetamine. Oli ta just enne esinema asumist suure jointi ära teinud ja arvas, et oli ennast liiga pilve tõmmanud.