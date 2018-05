Pildid ja video: Ühendkuningriigis kukutab erosioon maju merre

Erosioon on mõjutanud enim 3000 elanikuga Hemsbyt, kus umbes 20 maja kuulutati hiljuti eluohtlikuks ja elanikud pidid välja kolima, teatab The Guardian.

Selle aasta märtsis tabas Norfolki ala torm ning ka see mõjutas varisemisohus hooneid. Need tuli lõhkuda, kuna olid muutunud eluohtlikuks.

Mitmed geoloogid, insenerid ja teised asjatundjad on käinud erosiooniala vaatamas, et leida viis, kuidas kalda varisemist takistada ja sellega maju varingust päästa, kuid seni ei ole kindlat lahendust leitud. Rannaalale on pandud kärjekujulisi betoonist kaitseplokke, kuid see on ajutine lahendus.