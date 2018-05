Kas transseksuaalne Caitlyn Jenner semmib tõesti endast 47 aastat noorema näitsikuga?

Kuulujuttude kohaselt on 68-aastane Caitlyn suhtes 21-aastase Sophia Hutchinsiga, kes on samuti transseksuaal. Lähedal seisvate isikute sõnul näeb Caitlyn oma tulevikku koos noore Sophiaga ning tahab temaga elu lõpuni koos olla.

«Ta kaotas oma tugisüsteemi, kui perekonnaga tülli läks ning nüüd tundub talle, et Sophia on ainuke inimene, kellele ta loota saab,» sõnab Jenneri lähikondlane.

Ka varem on Jenner oma seksuaalelust rääkides olnud tagasihoidlik. Jenneri sõnul on ta oma elus maganud viie naisega, kellest kolmega oli ta ka abielus. Memuaarides on ta kirjutanud, et võiks tulevikus oma elu naisega jagada küll, ent mitte mingil juhul poleks see suhe seksuaalne.