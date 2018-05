Kes on see salapärane tüdruk Avicii hiti «Wake me up» videost, mida on vaadatud üle miljardi korra?

IMDb andmetel on tegu venelannast modelli Kristina Romanovaga, kes nüüdseks elab Ameerikas. Tema tähelend algas 2011. aastal, mil ta oli reklaamnägu sellistele suurtele brändidele nagu Marc Jacobs, Anna Sui ja Coach.

2013. aastal võlus ta miljoneid, tehes kaasa Avicii megahiti «Wake me up» muusikavideos. Osalemine Avicii muusikavideos tõi naisele kaasa veelgi suurema edu - ta on osalenud regulaarselt näitlejana väiksemates rollides ning teinud kaasa rohketes reklaamkampaaniates.

Alates 2015. aastast on 25-aastane modell koos 55-aastase vene miljardäri Vladislav Doroniniga, kellele ta 2016. aastal sünnitas ka tütre. Nüüdseks on paar kihlunud ning peigmees Doronini jaoks on see teine abielu.

Modell Kristina Romanova FOTO: Robert Mitra / Donna Karan

Tema esimene abielu kestis kakskümmend aastat ning sellest abielust on tal tütar, kes on tema praegusest kihlatust vaid aastakese noorem. Paar lahutas 2009. aastal ning abielulahutus läks toona oligarhile maksma 10 miljonit dollarit.

Peale lahutust oli mees koos supermodelli Naomi Campelliga ning seda kuni 2013. aastani. Doronini tuttavad räägivad, et supermodell Romanovaga olid nad koos juba ammu enne seda, kui meedia sellest midagi teadis.