Video: Jackie Chani 18-aastane tütar kurdab sotsiaalmeedias, et on kodutu

Etta ja ta elukaaslane Andi arvavad, et nende vanemad hülgasid neid põhjusel, et nad on lesbid, teatab people.com.

«Oleme juba mõnda aega kodutud, kuna meie homofoobsed vanemad ei taha meid aidata. Oleme maganud juba silla all. Oleme otsinud abi politseilt, heategevusorganisatsioonidelt ja haiglatest, kuid me ei lähe mitte kellelegi korda. Meie video on appikarje, palun aidake meid,» teatasid Chani tütar ja ta elukaaslane.

1999. aastal sündinud Etta Ng ema on 1990. aasta Aasia miss, modell ja näitlejanna, 45-aastane Elaine Ng, lavanimega Elaine Wu, kellega oli Chanil 1990. aastate lõpul salasuhe. Chan on alates 1982. aastast abielus näitlejanna Joan Liniga, kellega tal on lauljast ja näitlejast poeg Jaycee Chan.

Elaine Ng FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Hiina ja USA meedia teatel toetas Chan Elaine’i ja nende tütart rahaliselt, kuid ei ole iialgi võtnud omaks, et ta on selle lapse isa.

Chan on seni meediale oma vallaslapse kohta vähe öelnud.

«Tegin vea, mida on teinud sajad mehed,» on staar napisõnaline olnud.

Chan tunnistas 2004, et sai Elaine Ng’ga tütre, kuid samas tõdes, et ta ei oska vallaslapsesse kuidagi suhtuda.

Etta Ng sõnas mõni aeg tagasi meediale, et ta kuulus isa eirab teda, kuid saadab talle ja emale raha, mis on loomulikult hea.

«Jackie Chan on minu bioloogiline isa, kuid minu jaoks on ta pigem tuntud märulistaar, kellest rääkides sõnaksin, et ah see näitleja. Ma ei ole ta peale vihane ega vihka teda ja ma ei taha temaga kohtuda. Mulle piisab mu emast,» teatas tütar.

Väidetavalt halvenesid Etta Ng suhted emaga pärast seda, kui ilmnes, et ta on lesbi.

Etta ema Elaine kommenteeris oma tütre kodutust leheküljel Coconuts, soovitades tütrel tööle minna ja endale elamiskoht üürida.

«Ettal ja ta lesbist elukaaslasel peaks olema häbi, kui süüdistavad teisi oma raskustes, tehes seda sotsiaameedia vahendusel. Kui inimene tahab olla edukas, siis peab ta ise pingutama, sama soovitan ka neile, mitte kerjama raha nende käest, kes on end üles töötanud ja kuulsaks saanud,» sõnas ema.

USA meedia andmetel sulges praegu 64-aastane Chan oma rahakraani 2016 ning ei ole pärast seda oma tütart rahaliselt toetanud.

Jackie Chan FOTO: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Jackie Chan (sünninimi Chen Gangsheng) on sündinud 7. aprillil 1954 Hongkongis. Ta on on näitleja, koreograaf, filmilavastaja, produtsent, võitluskunstnik, stsenarist, laulja ja kaskadöör.

Majandusväljaande Forbes andmetel ulatub Chani vara suurus 600 miljoni dollarini.