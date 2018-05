Kanye West: 400 aastat orjust tundub tumedanahaliste valikuna

Viimasel ajal USA presidendi Donald Trumpi toetajana kuulsust kogunud muusiku, kes ka ise on tumedanahaline, seisukoht ärritas paljusid, teatab The Guardian.

Donald Trump ja Kanye West FOTO: Seth Wenig / AP/Scanpix

«Orjandus kestis 400 aastat. 400 aastat? See tundub valikuna. See 400 aastat on osa ajaloost, kuid inimkond oli sel ajal vaimses vangistuses. Ma kasutan orjanduse kohta ka sõna «vangla», sest vangistus sobib tumedanahaliste mentaliteediga. Orjandus on tumedatele sama, mis holokaust juutidele. See teema on ammendamatu, kuid vangistust saab pidada ka rassiüleseks, musti ja valgeid ühendavaks, sest me oleke tegelikult kõik üks inimrass,» sõnas tuntud muusikaprodutsent.

Kanye West FOTO: USA Today Sports / REUTERS/Scanpix

TMZ reporter Van Lathan sõna Westi tiraadi peale, et ta vist üldse ei mõtle ja ta solvav väljaütlemine oli mõtlematuse tulemus.

Lathan jätkas, et igaühel on õigus oma seisukohtadele, ka Kanye Westil, kuid on piir, millest üle ei astuta.

«Sinu, minu ja veel paljude sõnadel on tegelikus elus tagajärjed. Sina teed muusikat, sa oled geenius ja teenid hästi, elad kaitstud elu, kuid meie ülejäänud peame kuulama süüdistusi ja tegelema tagajärgedega. Seega tasuks enne mõelda, kui midagi ütled,» jätkas intervjueerija.

Lathani teatel oli tal valus kuulata, mida West ütles, sest selles ei ole tilkagi tõde.

Westil on käsil kahe uue albumi tegemine, need ilmuvad juunis.

West käsitles tumedanahaliste, eelkõige Aafrika päritolu orjade, teemat ka ühes varasemas intervjuus.

«Minu jaoks on müstika, miks on 20-dollarilisel rahatähel tumedanahaliste eest võidelnud Harriet Tubmani pilt? Mul tekib sel puhul tahtmine kasutada bitcoine. Ja kõik need orjust puudutavad filmid? Miks meile seni kogu aeg orjust nina alla hõõrutakse? Äkki paneks 20-dollarisele hoopis Michael Jordani?» lausus muusik mõni aeg tagasi viitega endisele tuntud korvpallurile.

Kanye Omari West (sündinud 8. juunil 1977) on USA muusikaprodutsent, räppar ja disainer. Ta on abileus tõsielustaari Kim Kardashianiga, neil on kolm last: 2013. aastal sündinud tütar North, 2015 sündinud poeg Saint West ja 2018 surrogaatema abil saadud tütar Chicago.