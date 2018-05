Vat kus lops! Tokio Hoteli liige Tom Kaulitz on suhtes 16 aastat vanema modelli Heidi Klumiga

Tom Kaulitz on kunagise menubändi Tokio Hotel kitarrist. Bänd sai alguse 2001. aastal ja tähelennu aastal 2005. kui avaldati lugu «Durch Den Monsun». Bändi solistiks on Tomi androgüünse välimusega ja 10 minutit noorem kaksikvend Bill. Oluliselt tagasihoidlikumal skaalal tegutsetakse tänini.

Heidi Klumi karjäär sai alguse 1992. aastal kui edestas konkursil «Model '92» 25 000 konkurenti ning võitis 19-aastasena 30 000 dollari suuruse fotomodellilepingu. Alates 1999. kuulub ta pesufirma Victoria's Secret kuulsate modellide nimistusse ning on senini staažikaim modell.

Tal on eelmistest kooseludest 4 last. Koos ärimehe ja Vormel 1 meeskonna omaniku Flavio Briatorega tütar ning Nigeeria päritolu muusiku Sealiga veel kolm last: kaks poega ja tütar.