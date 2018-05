Hurraa! Lauljanna Sandra Nurmsalu sai taas emaks!

Värske ilmakodanik on perekonnas kolmas. Sandra elukaaslane on ettevõtja ja jalgpallitreener Tarmo Kask, kellega on kaks ühist tütart: Crystal Ingrid (2010) ja Flora Lee (2015). Ja tänasest ka poeg, kelle nimi praegu veel teadmata. Palju õnne kogu perele!