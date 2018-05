Elina lendas Lissaboni ning tegi teisipäeval oma esimese lavaproovi. Pressikonverentsil võlus ta oma särava ja helge olekuga ning rääkis, et otsus saada ooperilauljaks tuli juba 13-aastasena. «Mu ema ütles, et sa ei saa elada ilma eesmärkideta. Sa pead seadma eesmärgi, kes sa tulevikus olla tahad. Ma ei maganud kuid korralikult ja ainult mõtlesin, kelleks ma saada tahan. Siis nägin «La Traviatat», kus esines Anna Netrebko. Ma armusin sellesse ning mõtlesin, et seda tahangi teha kogu oma ülejäänud elu.»

Veel enne kui Elina seadis eesmärgiks tegeleda ooperiga kuulus ta nende laste hulka, kes tahtis saada kosmonaudiks. Põhjuseks lihtsalt suur huvi ja armastus taevalaotuse ning kosmose vastu.

Intervjueerija palvel esitas kaunis lauljanna ilma igasuguse vaevata viisijupi jutuks olnud ooperist ja täitis hiljem veel teisegi soovi esitades tuntuimat lugu «Pocahontasest». Suure Disney printsesside austajana on just see tegelaskuju Elina lemmik. Põhjusena toob välja karakteri iseseisvuse, armastuse ja ühtehoidmise loodusega.

Just seda sama soovib Elina enda tänavuse Eurovisioonilauluga edastada. Armastust ja austust looduse, üksteise ja kõige ümbritseva vastu. «Meie maailmas toimub praegu nii palju kohutavaid asju, aga armastus on see, mis meid ravib ja aidata saab.»

Imekaunis Elina esindab Eestit tõoepoolest erakordselt hästi, demostreerides lisaks ilule ja andele ka suurt intelligentsi. Antud intervjuus reastas ta üles ka oma keelteoskuse: Eesti, vene, inglise, prantsuse, itaalia, veidi ka saksa keelt. Kunagi õppinud 3 aastat jaapani keelt, mis nüüdseks ununenud. Lisaks on ta Duolingo mobiilirakenduse abil hakanud õppima ka portugali keelt. Seega kokku suisa 8 keelt!

Ooperilauljaks olemist peab ta teatud mõttes spordiks ning võrdleb enda eluviise sportlaste omaga. «Tuleb teha soojendust, trenni, õigesti toituda, hästi puhata ja olla rõõmus ning õnnelik.» Lisades, et ooperilauljaks olemine on tõepoolest elustiil, mis hõlmab keha, hinge ja vaimu. Kui kõik on tasakaalus, ei teki ka tehnilisi apsakaid ega väsimist.

Intervjueerija uuris Elinalt, kas kleit teda esinemise ajal kuidagi segab või nõuab üleliigset keskendumist. Või kas ilma kleidita polekski võimalik laulda ning esinemine oleks kehv. Selle peale vastas Elina säravalt naeratades, et teda ei häiri miski ning loomulikult täiendab kostüüm tema esinemist ja annab palju juurde kuid laulab ta ikka ainult oma südamest. Kogu jõud ja energia loo sõnumi taga tuleb lauljanna sisemusest: «Võte võtta seeliku ja kõik muu, aga minu süda ja hing on ikka alles. Seega ei muudaks see tegelikult midagi.»