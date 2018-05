Nagu isa, nõnda poeg: Eesti parimas lühifilmis mängib peaosa näitleja Indrek Ojari poeg

«Paljud siin majaski on öelnud, eriti viimasel ajal, et poiss isa nägu ja isa tegu läinud,» tunnistab isa Indrek, kes alustas oma suuremat näitlejateed teleseriaalis «Kodu keset linna».

Režissöör Anna Hintsi lühifilm «Jää» on karm lugu isa ja poja suhtest, mis üles filmitud Soome saarestiku jääteedel. Võiks ju arvata, et ühel näitlejast isal on hea meel, kui poeg sellise rolli saab, siis Indreku ja Akseli puhul see nii polnud. Vähemalt alguses mitte.