Vau! «Vaprate ja ilusate» 56-aastane «Brooke» näitab uskumatut bikiinivormi!

Katherine on olnud kaks korda abielus ja tal on kolm last: Jeremy Skott Snider (1990), Julian Slang Snider ja Zoe Katrina D'Andrea (1997).

Seriaalis mitmeid kordi bikiiniväel või paljastavates kleitides ekraanil olnud naine, on aastaid olnud paljudele vaatajatele eeskujuks ning figuur kadestamisväärne. Ka 56-aastasena hoolitseb naine oma keha ja välimuse eest. Armastab sporti, matkamist ja tervislikku toitumist, kirjutab CBS.