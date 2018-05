Shanoni uus singel «Nüüd on see käes» on plagiaat?

Tänases osas esitavad Lauri ja Martti Eesti ühele menukaimale rokkbändile Shanon plagiaadisüüdistuse. Nimelt olla bändi sellesuvine hullutaja «Nüüd on see käes» maha viksitud ja enda nimi alla kirjutatud.

Kui võtta laul aga Youtube’s lahti, siis on seal muusika autoriks märgitud Janek Harik.

Shanoni singlit laule tuvastavale rakendusele Shazam mängides tuleb välja hoopis teine laul, mille taust on Shanoni looga äravahetamiseni sarnane.

Shanon «Nüüd on see käes»

Martti Hallik ja Lauri Pedaja avastasid Shazami kasutades, et Shanoni laul sarnaneb Marcus Mestoni loole «Plux». Seda laul pole YouTube'is saadavad, kuid seda saab kuulata SoundCloudis.

Laulu algused on tõesti äravahetamiseni sarnased. Marcus Meston avaldas enda loo 19. jaanuaril 2018. Shanon enda loo selle aasta aprillis.

Kuigi lugudel on väga sarnane vaid algus, siis sellele vaatamata ütles Lauri, et Shanoni lugu on häirivalt sarnane.

Pärast seda kuulati muusikapala, mille nimeks on «Inspiration», mille esitajaks on FreezProducers. Lugu on avaldatud neli kuud tagasi ja see on juba 1-1 sama Shanoni hittloole.

Elu24 võttis ühendust Shanoni muusikakirjutaja ning bändiliikme Janek Harikuga, kes ütles, et see ei ole plagiaat vaid sample. «Shanoni laul on üles ehitatud sample'i peal, mille eest me oleme ostnud. Sample'id võib kasutada ning seda teevad umbes 80% muusikutest. See ei ole küll nüüd asi, mille pärast peaks muretsema,» sõnas Janek Harik.

Plagiaat ehk loomevargus on võõra teose või selle osade avaldamine enda omadena. Mistahes teost saab pidada plagiaadiks vaid juhul, kui see vastab kolmele kriteeriumile. Esiteks: esineb äratuntav sarnasus kahtlustatava teose ja mõne varasema teose vahel. Teiseks: teoste vahel esinevat sarnasust ei ole võimalik seletada juhusega. Kolmandaks: teose autor ei ole viitamise või tänusõnadega või muul viisil tunnistanud varasema teose kasutamist (Reet Neithal, «Mis on mis kirjanduses: kirjandusterminite leksikon keskkoolile» Tallinn: Koolibri, 1999, lk 115–116).

Küll aga on muusikaäris lubatud kasutada teise autori loomingut või selle osa ehk näidist (inglise keeles sample), kui selle omanik teab, selle kasutamisest ning selle eest on tasutud. Janek Harik väidab, et ta on seda teinud ja tema kasutatud näidis pole üks ühele sama sellele, mida ostis. Harik väidab, et ta on seda natukene muutnud, teinud seda rohkem Shanoni repertuaarile sobivamaks.