Vaata, mis kuulsused on kutsutud prints Harry ja Meghan Markle'i pulma

Meedias on juba kinnitatud, et Spice Girls esineb kuninglikus pulmas. Ja kui alguses tugevalt spekuleeriti, et pulmakülaliste seast leiab ka Obamade perekonna, siis nüüd on kinnitatud, et endine USA president Barack koos perega siiski tulemas ei ole. Samamoodi ei ole pulma kutsutud ka Donald Trump ja Briti peaminister Theresa May.