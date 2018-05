«Tasujate» uus koomiksifilm püstitas kõigi aegade kassarekordi

Senine rekord kuulus filmile «Kiired ja vihased 8» («The Fate of the Furious»), mis kogus avanädalavahetusega 541 miljonit dollarit, vahendas MENU .

Praegusele «Tasujad: Igaviku sõda» kassaedule on oodata ka suurt lisa, sest kuigi enamikes maailmas riikides jõudis film kinodesse juba eelmisest nädalast, siis Hiinas linastub see alles 11. mail.

«Tasujate» filmid on populaarsed, kuna seal teevad kaasa maailma kõige populaarsemad näitlejad, kes kehastavad maailma kõige populaarsemaid kangelasi.

Frantšiisile lisab lisaelemendi ka seik, et juba aastaid enne seda, kui film välja tuli, on spekuleeritud, mis näitlejale jääb see projekt viimaseks.