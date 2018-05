«Kuuuurijas» käinud Tuuli-Ly Luiga seiklused jätkuvad: tahab Katrin Lusti abil kuulsaks saada ja on võlgu pea 2000 eurot

Tuuli-Ly käis 15. aprillil enne «Kuuuurija» saate filmimist Tartu salongis juuksepikendusi värskendamas. Juuksurile lubas naine töö eest maksta hiljemalt kümne päeva jooksul. «Eemaldasin kliendil vanad pikendused ja paigaldasin slaavi juuksepikendused ja naine soovis maksta arvega,» täpsustab juuksur. Tänaseni on aga summa 481 eurot nahaalse Tuuli-Ly poolt tasumata. Tuuli-Ly üritas juuksurit veenda sellega, et ka tema saab nüüd kuulsaks, sest menusaatejuht Katrin Lustki olevat Tuuli pikendusi nähes vaimustusest kiljunud: «Appi kui kaunis, kes need pikendused pani?»

Elu24 võttis Katrin Lustiga ühendust ja küsis, kas vastab tõele, et ta kiitis Tuuli-Ly juukseid: «Jah, see vastab tõele. Ma alguses arvasin, et need on päris juuksed, aga siis ta ütles, et ei, need on juuksepikendused. Ta soovitas, et ma võiksin ka endale need panna, aga ma ütlesin no, thanks.»

Tuuli Ly lubas juuksurile maksta arvega. FOTO: Kuvatõmmis

Katrin Lust lisas, et tema kuulis, et Tuuli-Ly pidi koos Zandiga tema vastu kohtusse minema, aga kuidas see täpselt välja näeb, seda saatejuht öelda ei osanud. Lust lisas, et Tuuli-Ly olevat püüdnud eitada, et ta andis «Kuuuurijale» intervjuu ning veel eelmisel nädalal soovis, et saade ei tuleks eetrisse. Põhjus lihtne: seal on näha, et ta annab intervjuu, mida Tuuli-Ly väidab, et pole andnud.



Katrin Lust FOTO: Madis Sinivee

Tuuli-Ly võttis Lustiga ühendust eelmisel reedel kuskil kella kolme ja poole nelja vahel, kui Lust tagastas naisele viimase poolt maha jäetud meigitarvikud. Lust proovis selle lühikese kokkusaamise ajal saada lisavastuseid teda vaevanud küsimustele, aga see tal ei õnnestunud.

Läinud aasta oktoobris väitis Tuuli-Ly oma toonasele heale sõbratarile, et elab juba 3-4 kuud koos joodikuga, ega suuda seal elada enam. Sõbranna (27), kelle nimi on Elu24 toimetusel teada, töötas Tuuli-Lyga (37) ühes ilusalongis.

«Tuli lihtsalt salongis vestluseks, et ta ei taha seal elada enam ja ma pakkusin siis odavalt võimalust nagu sõbrannale, et mu vennal korter vaba, et saad odavalt sinna. Tal oli hetkel veel töö siis teises salongis,» täpsustas naine Elu24le.

Küsimusele, miks sõbratar Tuuli-Lyd usaldas, vastas naine: «Ta on väga süütu ilmega ja päriselus ka, ma poleks iial uskunud, et tegelikult selline suli!». Kui ta kuulis alatut juuksepikenduste lugu, leidis naine, et soovib rääkida ka oma loo Tuuli-Lyst.

Elu24 uuris, kas joodik võis olla Tuuli-Ly eksmees, kuid sõbranna seletas, et see oli keegi teine doktorikraadiga mees, kes elas Tallinna kesklinnas. Ka Tuuli töökohavahetus tundus pisut kahtlane. «Kuulsin muidugi, et ta tahtis alimentidest vabaneda ja lahkus sellest teisest ametikohast sellepärast,» rääkis sõbranna. «Meie salongis sai raha vastavalt sellele, kui palju sul tööd oli. Juttude järgi oli ka Tuuli-Ly viimase töökuu jooksul raha kaotsi läinud ja ta saadeti minema,» rääkis Tuuli-Ly endine sõbratar Elu24le

Tuuli võttis soodsatel tingimustel üüripakkimise vastu. «Ta elas korteri 2 kuud ta maksis ja 4 kuud siis lihtsalt ütles, et maksab kohe, aga ei ole tänaseni maksnud,» on naine nördinud. Kokku on Tuuli võlgu 1400 eurot. «Küsimuse peale, kas sa ei maksagi raha.. ütles Tuuli-Ly, et tal on vaja uut üürikorterit maksta nüüd,» lausus naine.

«Üüriks ütlesime 200€ kuus, kuna lihtsalt tahtsin teda hädast välja aidata ja me ei teinud ametlikult, kuna arvasin, et tõesti hea sõbranna ja ma tahtsin teda siiralt aidata,» seletas sõbranna. Endine sõbratar lisab veel, et aitas Tuuli-Lyl isegi tööd otsida, et üüri maksta, kuid asjata. «Salongis ütles mulle üks töötaja, et Tuuli-Ly ei taha ausat tööd teha, sest siis peaks veel lastele alimente maksma,» rääkis naine.

Elu24l ei õnnestunud Tuuli-Lyd kätte saada. «Nüüdseks on naine kadunud ja ei ole võimalik saada ühendust,» kurdab ka juuksur. Naine on muutnud oma numbri kehtetuks ja meilidele ei vasta. «Ta muidugi teeb uusi Facebooki kontosid kuus vähemalt 4-5 korda,» lisab Tuuli-Ly poolt petetud endine sõbranna.