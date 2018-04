PILDID ja VIDEO Islamiriigi toetamise pärast kohtu alla antud venelannad: me ei teadnud, et oleme Iraagis

Naised sõnasid Bagdadis asuva Venemaa saatkonna diplomaatide ja tõlgi vahendusel kohtus, et nende andmetel olid nad Türgis, mitte Iraagis, teatab AFP.

«Me tõesti ei teadnud, et jõudsime Iraaki. Läksime koos oma meeste ja lastega Türki ning alles siis, kui meid terrorismi toetamises süüdistama hakati, saime teada, et oleme Iraagis,» lausus üks kohtu alla antud naine.

Lisaks 18 venelannale sai veel kuus Aserbaidžaanist ja neli Tadžikistanist pärit naist eluaegse vanglakaristuse.

Bagdadis kohtu alla antud venelanna rääkimas Vene saatkonna diplomaadiga FOTO: AMMAR KARIM / AFP/Scanpix

Islamiriik vallutas 2014. aastal suure osa Iraagist, kuid 2017. aasta lõpul teatas Iraagi armee, et äärmusrühmituse käes olnud alad on taas osa Iraagist ja Islamiriigi võim on seal kukutatud.

Pärast seda arreteeriti üle 500 naise ja 600 last, keda peetakse Islamiriigi liikmeks või selle rühmituse võitlejate pereliikmeteks.

Vene rahvusvahelise õiguse ekspertide hinnangul on Iraagi vanglates umbes 20 000 isikut, keda kahtlustatakse seotuses Islamiriigiga. Iraagi kohtud on määranud surmanuhtluse rohkem kui 300 inimesele, keda süüdistati Islamiriigi liikmeks olemises. Nende seas on kümneid välismaalasi.

Iraagis kehtivad terrorismivastased seadused võimaldavad kohtu alla anda inimesi, keda kahtlustatakse džihadistide aitamises, kuigi neid ei süüdistata Islamiriigi liikmeks olemises ega terroriaktide toimepanekus.

29. aprillil kohtu ees olnud välismaist päritolu naistel on õigus kohtuotsus kaevata edasi kõrgema astme kohtusse.

Vene meedia teatel tuuakse nende naiste alaealised lapsed Venemaale ning selle eest vastutavad Tšetšeeni vabariigi ametnikud.

