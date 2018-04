Suri filmist «Twin Peaks» tuntud näitlejanna Pamela Gidley

The Sun viitas Gidley perele, kelle teatel lahkus näitlejanna 16. aprillil New Hampshire’is oma kodus, olles 52-aastane.

Ta õppis New Yorgis Stella Adleri akadeemias näitlemist ja läks filmimekasse Los Angelesse oma õnne otsima.

Ta kõige kuulsam rolli oli filmis «Twin Peaks: Fire Walk With Me», kus ta kehastas mõrvaohvrit, 17-aastast prostituuti Teresa Banksi, kes hukkus Washingtoni osariigis Deer Meadows löökidest pähe, ta keerati kile sisse ning visati metsa.

Gidley sõnas 2016. aasta intervjuus, et tal oli «Twin Peaksi» filmiga samal ajal tegemisel veel teine film ning ta lenda siis iga kümne päeva tagant Seattle’i ja Bahama saarte vahet.

Gidley ei mänginud 1990. aastate alguse «Twin Peaks» telesarjas, mida algselt oli kaks hooaega ning 2017 tehti veel üks hooaeg pealkirjaga «Twin Peaks: The Return». Kokku on sarjal 48 osa.

Film «Twin Peaks: Fire Walk With Me» on eellugu seriaalis «Twin Peaks» toimuvale. Filmi põhirõhk on Teresa Banksi (Pamela Gidley) mõrval ja Laura Palmeri (Sheryl Lee) elu viimasel seitsmel päeval enne tema mõrva.