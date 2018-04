Kümme aastat tagasi pääses Elizabeth Fritzl intsestivangistusest

74-aastane Fritzl arreteeriti 2008. aasta aprillis, kohus määras talle eluaegse vanglakaristuse, kuid teda ei saadetud vanglasse, kus ta oleks kaasvangide poolt arvatavalt ära lintšitud ja tapetud, vaid ta pandi Krems-Steini kinnisesse psühhiaatriahaiglasse, kus ta kannab tähistust vang HNR 90632, teatab iltasanomat.fi.

Uurimine näitas, et mees vägistas oma tütart üle 3000 korra, rasestades ta seitsmel korral ja ta põhjustas imiku surma. Kohus mõistis talle 2009. aastal eluaegse vangistuse orjastamise, intesti, vabaduse võtmise, vägistamiste ja mõrva eest.

Josef Fritzl ei võtnud kohtus süüdistusi omaks, vaid sõnas, et ta ei soovinud halba.

Oma vangistuse alguses oli Fritzl psühhiaatriahaigla raamatukogus tööl, kuid nüüd teeb aiatöid. Viimasel paaril aastal on mehe tervis halvenenud ja tal diagnoositi dementsus.

Fritzlit ei lubata just sageli teiste vangide juurde, sest ta on nende silmis oma tütre vägistaja ja äärmiselt ebapopularane. Kui ta on teistega koos, siis on ta juures neli valvurit.

2016. aasta märtsis sattus Fritzl vangistuses kaklusse ja ta kaotas selle tagajärjel mitu hammast.

2012. aastal jõustus Josef Fritzli ja ta naise Rosemarie lahutus, nad olid koos 55 aastat.

Josef Fritzl hakkas tütart seksuaalselt ära kasutama, kui tüdruk oli 11-aastane. 15-aastasena jooksis Elizabeth kodust ära ja oli Viinis tuttavate juures, kuid politsei tõi ta koju tagasi.

Fritzl karistas ärajooksnud tütart sellega, et vangistas ta 1984. aastal keldrisse, kui tüdruk oli 18-aastane. Naisele ta ütles, et tütar lahkus jäädavalt kodust ja liitus mingi sektiga.

Maja Amstettenis, kus Josef Fritzl tütart vangistuses hoidis FOTO: imago stock&people / imago/SKATA/Scanpix

Fritzi naine ei osanud kahtlustada, et tütar on vangistatud keldrisse ning tal ei tekkinud kahtlusi ka siis, kui mees kolm imikut kuskilt nende kasvatada tõi.

Mees väitis, et arvatavalt on need lapsed Elizabethi omad ja tütar on narkomaan, kes ei suuda neid kasvatada.

Elizabeth sai intsesti tagajärjel veel neli last, kellest kolm elasid temaga koos keldris ja üks suri imikuna.

Praegu 52-aastane Elizabeth ei ole enam oma isaga kokku puutunud. Tema ja lapsed, kes on vanuses 15 – 29 eluaastat said uue identiteedi ja elavad kuskil Austrias.

Kaks lastest õpivad ülikoolis ja üks on valmis tööle minema.

Üks poistest pidi vabadusse pääsedes kõndima õppima, sest 174-sentimeetrise laega keldriruumides õppis ta vaid käpuli liikuma.

Austria meedia teatel lasi Elizabeth oma hambad parandada, ilusüste teha ja uue soengu lõigata, värvides ka juuksed uut tooni.

Elizabeth on leidnud kallima ja plaanib pulmi, see mees on ta endine ihukaitsja.

Austria Kronen Zeitungi teatel vahetas Josef Fritzl 2017. aastal oma perekonnanime, võttes uueks nimeks Mayrhoff ja makstes nimevahetuslõivu 545,60 eurot.

Josef Fritzli eksnaine Rosemarie vahetas nii ees-kui perekonnanime, et teda ei seostatakse enam endise abikaasaga. Tal diagnoositi nii kerge dementsus kui vähk.

Ta suhtleb vähemalt ühe lapsega, kelle Elizabeth intsesti tagajärjel sai.

Amstettenis asuv «õuduste maja» pandi 2016. aastal oksjonile ja selle ostis 160 000 euro eest kohalik restoraniomanik Herbert Houska. Ta on maja ümberehitanud ja rajanud sellesse koos juurdeehitusega kümme korterit.

Austria Amstetten FOTO: DIETER NAGL / AFP/Scanpix

«Meie piirkond sai intsestiisa tõttu mainekahjustuse ja ma tahtsin hea maine taastada. Amstetteni sarkofaagi enam ei ole ja minevik on maetud. Mitmed kohalikud elanikud tänasid mind selle eest,» teatas Houska.

Enam ei ole ka keldrit, kus Josef Fritzl oma tütart Elizabethi vangis hoidis.