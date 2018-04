Kuhu kadus Valge Maja aiast Macroni ja Trumpi istutatud tamm?

Reutersi teatel on tegemist tammega mis pärineb Belleau metsast, kus Esimese maailmasõja ajal hukkus tuhandeid USA sõdureid.

Möödunud nädalalõpul märgati, et kahe presidendi istutatud tamm on kadunud. Valge Maja aias on selgelt näha koht, kuhu puu istutati, sest sinna oli rohukamar tagasi pandud.