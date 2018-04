Anni Rahula tähistab oma pisikese printsessi sünnipäeva Prantsusmaal

Sun will have your eyes closed anyways.. ☀️😎 #skipmascara||| Ruuuubi, lupsti, eilsest 10 kuud vana ja teeb kõndimise kõrvalt ka kiiremaid samme.. kuhu Sul kiire on printsess?! 🇫🇷 #RubiBeebi 🇫🇷 #villefranchesurmer 🇫🇷 #10months 🇫🇷 #sunglasses 🇫🇷

A post shared by Anni Rahula (@annirahula) on Apr 28, 2018 at 11:01pm PDT