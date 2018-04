Metroseksuaal Vaido Neigaus: katsin oma silmad teibiga ega näinud tegelikult midagi

Lugu «You Got Me (Doin’ Dirt)» räägib Neigausi sõnul inimestest, kellel on suhtes olnud probleeme. «Vahel vihast tehakse valesid otsuseid ja oleksid tahtnud, et seda poleks juhtunud,» räägib Neigaus loo tagamaadest.

Pala pakuti Vaido Neigausi sõnul esmalt tema soomlasest kihlatule Jondèle. «Produktsioonifirma MJProduction, kellega ma muusikat teen, pakkus seda lugu Jondèle ja siis tuli ka pakkumine mulle, et ma võiksin selles väikse osa laulda,» täpsustas Neigaus

Kui kutid stuudiost värske loo kätte said, istusid nad maha ja mõtlesid koos, milline video sellel võiks olla. «Otsustasime, et see võiks olla võimalikult lihtne, kuid väikese kiiksuga. Otseselt inspiratsiooni me kusagilt ei saanud,» tunnistas laulja Elu24le

Video filmisid lauljad peamiselt oma praeguses kodulinnas Helsingis «Tol päeval oli väga tuuline ja jahe, kuid saime kenasti tehtud,» jutustas Neigaus. Videos löövad kaasa «Gloriori» tantsutüdrukud, kes on pärit Raplast. Tantsijate osa filmiti seega Eestis.

Vaido Neigaus FOTO: Promo

Elu24 uuris, miks Vaido seekord just sellise looki kasuks otsustas. «Minu osa selles videos pidigi olema veits kiiksuga,» seletas laulja. «Selle peale tulin ise, et katta oma silmad teibiga ja filmimine toimus nii, et ma tegelikult ei näinud mitte midagi,» rääkis Neigaus. «Ma liikusin ainult kuulmise järgi, sest kohast, kus tuli muusika, seal oli ka kaamera,» naerab laulja.

Neigausile meeldib katsetada ja uusi asju proovida. «Antud loo puhul ma tahtsin läheneda asjale teisiti,» seletas noormees. «Inimesed, kes on kuulanud minu muusikat ja näiteks kuulavad nüüd seda, siis ma usun, et nad saavad aru mida mõtlen,» loodab Neigaus. «Peasi, et ei oleks igav ega üksluine,» on poplaulja veendunud.

Vaido Neigausi kihlatu Jondè FOTO: Promo