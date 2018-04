Korvpallur Dennis Rodman usub, et USA ja Põhja-Korea head suhted on tänu temale

TMZ rääkis korvpalli kuulsuste halli kuuluva Dennis Rodmaniga, kes oli 1990. aastatel üks NBA suurimaid tähti. Teada olevalt on Rodman korduvalt käinud Põhja-Koreas ja on nende eravisiitide ajal kohtunud ka sealse riigipea Kim Jong-un'iga ning usub mees, et tal on suur roll kanda kahe riigi suhete parandamise osas. Rodman lisab, et see ei olnud muud kui vanamoeline diplomaatia, mis kaks riiki on nii kaugele viinud.