Paris Hilton seksvideo lekkimise järel: ma tundsin, et mind on vägistatud

Kuigi võiks arvata, et 37-aastane bravuurita ja rikka perekonna võsuke oli video lekkimise üle uhke, kuna see tõi talle palju sellist avalikku tähelepanu, nagu iga enesekeskne inimene soovib, siis asjad nii ei olnud. Paris Hilton paljastas, et kui ta sai teada, et tema ja kallima Rick Salomoni seksvideo lekkis aastal 2004 Internettis, siis oleks ta tahtnud surra, kirjutas The Sun.

The Hollywood Reporter kajastab Paris Hiltoni öeldut: «Ma tundsin, et mind on vägistatud. Ma tundsin, et ma kaotasin osa oma hingest ja minust räägiti niivõrd halvustavalt. »

«Ma tundsin nii mitmelgi hetkel, et ma tahan surra. Ma ei tahtnud enam elada. Ma tundsin, et minult võeti kõik ära. Ma ei tahtnud selle poolest tuntud olla. Ma ei saanud enam olla see, kes ma oleksin tahtnud olla.»