Paris Hilton tunnistab, et on kuulsusest tüdinenud

Kõmuline kaunitar Paris Hitlon mängib Bert Marcuse filmis «American Meme» iseennast. Paris sai kuulsaks, kuna ta oli kuuslus: famous for being famous.

Staar tunnistab, et usaldab ja armastab oma fänne rohkem kui inimesi, keda ta reaalselt tunneb. «Nad on mulle nagu perekond,» pihib Paris.

Viimastel aastatel hoiab Paris Hilton madalat profiili ehk ise seltskonnameediasse ise ei trügi. Staar on oma elus nii palju läbi elanud, et hoidub inimestest. «Mu elu on kohati väga üksildane,» tunnistab kaunitar.