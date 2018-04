Sada ja seened on kahemehebänd, kes teeb tuntud ja tuttavaid Eesti lugusid. Näitlejaharidusega Aivo ja Tanel töötavad koos õhtujuhtidena ja pakuvad ka bändiga võimalust tõeliseks tantsumaratoniks. Finaalilahing oli täis põnevust, sest Nedsaja Küla bändi vastu on raske minna – oma muusikaga on ansambel otsapidi seto pärimuses, kuid ka levimuusikahitid meilt ja mujalt on nende repertuaaris aukohal. Ent siiski pakkus ansambel Sada ja Seened väärikat vastasseisu.