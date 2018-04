Kim Kardashian oma õe Khloe probleemide kohta: see on nii p****s

«Ma ei oskagi muud sõna selle kirjeldamiseks kasutada, kui et see on nii perses,» sõnas Kim Kardashian.

Kim Kardashiani jutust sai aru, et ega talle ei meeldi see, mida Tristan tegi, kuid lepib olukorraga, kuna Khloe seda soovib. «Me olime siis Khloe poolt ja oleme seda ka edaspidi. Ta on väga tugev ja annab endast parima. See on tõesti väga kurb olukord.»